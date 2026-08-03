Глава "Укрпошти" розкритикував вимоги НБУ щодо персональних даних на паперових квитанціях

Національний поштовий оператор АТ "Укрпошта" з 1 серпня на вимогу Національного банку України почав друкувати на паперових чеках за комунальні та інші платежі розширені дані платника, зокрема його повне прізвище, ім’я та по-батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) та повний номер банківської картки (при оплаті карткою/поповненні), у компанії такі вимоги вважають надмірними та пропонують переглянути.

"Ми категорично не погоджуємося з новими вимогами, але відповідно до закону маємо їх виконати", – написав генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський у Телеграм-каналі.

За його словами, вимога друкувати на паперових чеках повні персональні дані не є вимогою міжнародних партнерів чи Міжнародного валютного фонду (МВФ) та суперечить міжнародним стандартам. Гендиректор уточнив, що у США закон FACTA та правила платіжних систем дозволяють зазначати лише 5 останніх цифри банківської картки, а в ЄС податкові номери підлягають особливому захисту за GDPR та принципом мінімізації даних. Він також навів приклади Франції та Швеції, де паперові чеки друкують лише на вимогу клієнта.

В релізі поштовий оператор додав, що вимоги НБУ поширюються на банки, поштових операторів та інших надавачів платіжних послуг, а для "Укрпошти ", відповідно до розробленого на вимогу НБУ плану, зміни щодо зазначення РНОКПП застосовуються з 1 серпня.

Зазначається, що у разі відсутності верифікованих даних клієнта попросять повідомити їх, якщо інформація наявна – підтвердити.

Смілянський зазначив, що "Укрпошта" вже звернулася до Нацбанку, Кабінету Міністрів, Офісу президента, Уповноваженого з прав людини з пропозицією переглянути відповідне рішення, передававши повні персональні дані захищеними електронними каналами, тоді як на паперових квитанціях залишати лише мінімально необхідну або закодовану інформацію.

"Це дозволить виконати вимоги щодо моніторингу операцій й водночас краще захистити персональні дані клієнтів ", – додали у компанії.

"Укрпошта" нагадала, що через неї проходить понад 18% усіх комунальних платежів країни.