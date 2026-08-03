СБУ повідомляє про блокування 9 нових схем для ухилення від мобілізації, серед затриманих адвокати та лікарі

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрила дев’ять нових схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України та затримала десятьох організаторів оборудок, серед яких адвокати та лікарі, сапер і клірик.

"За суми до $21 тис. ділки продавали військовозобов’язаним фіктивні медичні документи, допомагали отримати незаконні відстрочки від мобілізації та організовували нелегальне переправлення ухилянтів через державний кордон", – йдеться в повідомленні української спецслужби в Телеграм в понеділок.

За даними СБУ, у Полтавській області викрито одразу дві схеми уникнення призову на підставі підроблених медичних довідок.

"Організатором однієї із злочинних схем виявився адвокат Ради адвокатів Полтавської області. До оборудки він залучив знайому сімейну лікарку, яка оформлювала ухилянтам підроблені медвисновки із "важкими діагнозами", – зазначають в СБУ.

Крім цього, затримано лікаря-невропатолога та завідувача одного з відділень місцевої лікарні, які продавали військовозобов’язаним фіктивні довідки із подальшим встановленням груп інвалідності.

За інформацією відомства, у Дніпрі викрито адвоката, який продавав фіктивні довідки про III групу інвалідності. Для реалізації злочинного задуму юрист використовував особисті зв’язки у військово-лікарській комісії. "У подальшому ділок вносив фейкові дані до електронних реєстрів, що дозволяло його клієнтам автоматично продовжити відстрочку від призову через мобільний застосунок "Резерв+", – уточнюється в повідомленні.

Також в обласному центрі затримано безробітного, який допомагав отримати документи про нібито непридатність до служби з подальшим "списанням" з військового обліку.

Для реалізації оборудки зловмисник використовував своїх родичів, які працюють у медустановах Києва.

Крім того, згідно з повідомленням, у Донецькій області контррозвідники СБУ викрили організатора нелегального механізму переправлення громадян України через кордон до Євросоюзу. "Фігурант підбирав потенційних "клієнтів" через своїх знайомих та на власному авто доставляв їх до західних регіонів. Далі ухилянтів супроводжували його спільники, які показували їм маршрути втечі за кордон через лісисту місцевість в обхід контрольно-пропускних пунктів", – інформують в СБУ.

У Житомирській області затримано лікаря-кардіолога з Бердичева, який безпідставно оформлював військовозобов’язаних на стаціонарне лікування, щоб створити їм формальні підстави для неявки до ТЦК після отримання повістки.

СБУ також повідомляє, що в Черкаській області викрито сапера аварійно-рятувального загону спецпризначення ДСНС, який за хабарі фіктивно працевлаштовував військовозобов’язаних до органів цивільного захисту. "Для цього посадовець обіцяв клієнтам вплинути на співробітників кадрового підрозділу, щоб псевдовлаштувати ухилянтів до держустанови з подальшим "бронюванням" від мобілізації", – інформують у відомстві.

Крім того, за даними СБУ, у Вінницькій області викрито клірика однієї з релігійних громад УПЦ (МП), який за $14 тис. допомагав особам призовного віку уникнути мобілізації.

"Використовуючи особисті зв’язки в ТЦК, клірик гарантував ухилянтам вирішити питання щодо незаконного ухилення від призову", – йдеться в повідомленні.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України.