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Зеленський анонсував засідання РНБО у новому форматі на цьому тижні

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Зеленський анонсував засідання РНБО у новому форматі на цьому тижні
Фото: https://www.president.gov.ua

Засідання Ради національної безпеки та оборони (РНБО) у новому форматі відбудеться на поточному тижні, зокрема, будуть розглядатися плани стійкості з підготовки до зими в регіонах, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"На цьому тижні буде новий формат РНБО. Будуть відповідати ті, у кого не готові плани стійкості для областей, наших громад. Відповідно з цього ми дамо завдання для зовнішніх відносин нашої держави. Новим секретарем РНБО стане Ігор Клименко", – сказав Зеленський на нараді з послами у Києві у понеділок.

За словами президента, Клименко має якісний досвід координації безпекового сектору, а також досвід роботи минулої зими.

"Нам потрібно посилюватися. Тож майданчик РНБО буде більш скоординований в роботу з Урядом України щодо цього", – зазначив глава держави.

Зеленський 17 липня запропонував посаду секретаря РНБО Ігорю Клименку. До цього цю посаду займав Рустем Умєров.

#рнбо #зеленський
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