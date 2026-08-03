Зеленський: Підготовка до зими – один з пріоритетів роботи українських послів

Одним з пріоритетів роботи для українських послів має стати підготовка до зими, зокрема, пошук необхідного обладнання та ракет до ППО, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Цього року зима теж очевидний пріоритет. У відносинах з партнерами для України зараз ми не можемо на 100% спрогнозувати коли спрацюють всі дипломатичні зусилля, далекобійні зусилля України, наші мідлстрайки, санкції партнерів досягнуть саме того рівня тиску, щоб Росії не залишилося іншої альтернативи крім миру", – сказав Зеленський на нараді з послами у Києві у понеділок.

Президент наголосив, що Україна буде старатися, щоб це трапилося до зими, однак РФ хоче затягувати її.

За його словами, також пріоритетами до підготовки на цю зиму є "ракети для Patriot, нашого ППО, SAMP-T, NASAMS тощо. Уся необхідна зброя для нашої авіації – це те, що потрібно абсолютно точно і безумовно".

Зеленський зазначив, що "кожен український посол має розуміти які трансформатори і у кого шукати", а також знати домовленості по імпорту, обсяг газу, транскордонні рішення, які можуть підтримати Україну. Крім того, "кожен посол України повинен знати, скільки ракет для ППО є в країні і як зробити так, щоб ракети були не десь там на складах, а в наших пускових тут в Україні".