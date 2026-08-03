СБС завдали ударів вже по 187 енергетичних цілей окупантів – командувач

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) Збройних сил України провели за минулу ніч, 3 серпня, успішну операцію, уразивши 10 енергетичних вузлів на тимчасово окупованих територіях, повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.

"Поки фіолетовий бунт лише мариться на попелі дефолту дикої ягідки, "Кримський рубильник off" всюдиться і у ТОТ: +10 енерговузлів протягом ночі 03 серпня відпрацьовано Птахами СБС: Маріуполь, Крим, Донецька обл. ПС 750 кВ, ПС 110 кВ та 2 ГРС. Загальний рахунок протягом операції 01 липня - 03 серпня склав 187 енергетичних цілей у ТОТ", – написав Бровді в телеграм-каналі.

Зокрема, бійці 427-го окремого батальйону СБС "Рарог" відпрацювали по потужній електропідстанції ПС 750 кВ "Південнодонбаська" в населеному пункті Кременівка. По декількох підстанціях ПС 110 кВ у самому Маріуполі ("Місто-2", "Місто-3" та "НС-2") успішно завдали ударів воїни 1-го ОЦ СБС та 413-го окремого полку СБС "Рейд". Також ураження зазнали об’єкти "Місто-4" та "Місто-12", по яких відпрацювала 412-та окрема бригада СБС "Nemesis". Окрім того, бійці 1-го ОЦ СБС вивели з ладу підстанції "Тополине" та "Володарська" у Микільському.

У той самий час 9-й батальйон "Кайрос" із складу 414-ї окремої бригади СБС "Птахи Мадяра" завдав ударів по двох газорозподільних станціях у Криму – ГРС "Лимане" у Колосках та ГРС "Нива" у районі однойменного населеного пункту.