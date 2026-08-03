УЧХ надав допомогу постраждалим після атаки РФ на Запоріжжя

Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста (УЧХ) у Запорізькій області працював на місці російського удару керованими авіабомбами, що спричинив руйнування в Запоріжжі у неділю.

"Волонтери провели обхід території, надали першу допомогу постраждалим та психологічну підтримку людям, які перебували у стані гострої реакції на стрес", – повідомив УЧХ у Фейсбуці.

За інформацією Головного управління ДСНС України у Запорізькій області, станом на ранок понеділка роботи з ліквідації наслідків російських авіаударів 2 серпня завершено.

Внаслідок російського обстрілу загинула одна людина, ще 31 особа зазнала травм, серед них – двоє неповнолітніх дівчат. Рятувальники деблокували жінку з-під завалів зруйнованого приватного будинку. Зруйновано приватний житловий будинок, частково пошкоджено складське приміщення та транспортні засоби.