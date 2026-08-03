Сили оборони уразили ремонтну базу російської артилерійської бригади та інші об'єкти противника – Генштаб ЗСУ

В ніч на 3 серпня підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих військових цілей противника, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Так, уражено склад матеріально-технічних засобів та ремонтно-відновлювальну базу артилерійської бригади у районі Нового Життя (АР Крим). Об’єкт використовується для зберігання озброєння, запасних частин, матеріально-технічних засобів, а також ремонту й відновлення артилерійського озброєння та військової техніки, що забезпечує підтримання боєздатності підрозділів противника", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Також уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА у районі Навлі Брянської області РФ.

Окрім того, уражено склади матеріально-технічних засобів у районах Окунівки та Наумівки в окупованому Криму, склад паливно-мастильних матеріалів у районі Октябрського Бєлгородської області РФ, а також комунікаційний вузол у районі Артемівки в Криму.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації", – наголосили в Генштабі.