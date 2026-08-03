Конвенція про міжнародний доступ до правосуддя набрала чинності для України – Мінюст

З 1 серпня для України набрала чинності Конвенція про міжнародний доступ до правосуддя, укладена в рамках Гаазької конференції з міжнародного приватного права (ГКМПП), яка розширює можливості українців щодо захисту своїх прав у судах інших держав, повідомляє Міністерство юстиції у понеділок.

"Україна приєдналася до Конвенції, яка спрямована на забезпечення ефективного доступу до правосуддя у транскордонних цивільних та господарських справах. Вона передбачає механізми співпраці між центральними органами держав-учасниць для спрощення отримання безоплатної правничої допомоги та здійснення окремих процесуальних дій", – йдеться у повідомленні відомства.

У міністерстві наголошують, що це важливий крок у розвитку міжнародного судового співробітництва та посиленні гарантій захисту прав громадян України за кордоном у судах інших держав, що спрощує доступ до безоплатної правничої допомоги та посилює міжнародне співробітництво у сфері цивільного судочинства. Це особливо важливо для українців, які перебувають за кордоном і потребують захисту своїх прав у цивільних, сімейних або господарських справах.

Зокрема, значення для громадян України полягає у спрощеному доступі до систем безоплатної правничої допомоги у 28 державах – учасницях Конвенції, більшість із яких є державами – членами ЄС. Відтепер українці можуть: отримати безоплатну правничу допомогу на тих самих умовах, що й громадяни відповідної держави; подавати звернення через центральний орган своєї держави; отримувати окремі судові документи в межах механізмів Конвенції; звертатися щодо виконання рішень про стягнення судових витрат в інших державах.

Таким чином Україна стала учасницею повного комплексу основних конвенцій ГКМПП у сфері міжнародного цивільного процесу: щодо скасування вимоги легалізації іноземних офіційних документів, вручення судових та позасудових документів, отримання доказів за кордоном, міжнародного доступу до правосуддя, угод про вибір суду та визнання і виконання іноземних судових рішень у цивільних або комерційних справах.

При цьому Міністерство юстиції визначено центральним органом, відповідальним за виконання Конвенції. "Міністерство забезпечуватиме приймання та надсилання звернень про надання безоплатної правничої допомоги, а також звернень щодо примусового виконання постанов про сплату судових витрат і видатків, взаємодіючи з компетентними органами інших держав", – підкреслюють у відомстві.

Приєднання до Конвенції є одним із заходів, передбачених Дорожньою картою з питань верховенства права у межах переговорного процесу щодо вступу України до ЄС.