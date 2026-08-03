Петиція про відтворення водограю "Слоненя" в Хрещатому парку в Києві набрала необхідні голоси

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом до відтворення скульптурного водограю "Слоненя" в Хрещатому парку в столиці набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петицію було подано 16 червня і станом на 3 серпня вона набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

"Під час масштабного ідеологічно вивіреного перепланування Хрещатого парку, за наказом радянського керівництва було знищено улюбленця киян та гостей міста, який не вписувався до "червоної" картинки зведеного монумента "Возз’єднання України з росією" та арки "Дружби народів". Після переосмислення арки та знесення монумента, настав час відновлення одного з культурних символів міста", – йдеться в тексті петиції.

Скульптурний водограй "Слоненя"– це фонтан, який був зведений в Хрещатому парку у Києві у період між 1936 та 1939 роками. Автором виступив український скульптор Сергій Фролов, це була його дипломна робота. У другій половині 1960-х років замість бетонного "Слоненяти" був встановлений водограй "Лотос", який згодом теж був демонтований під час будівництва монумента "Возз’єднання України з росією".

Як повідомлялося, у квітні 2024 року у Києві демонтували композиції на честь Переяславської ради під Аркою Свободи українського народу (колишня Арка дружби народів).