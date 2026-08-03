Понад 35% киян за розвиток зустрічей з діючими патронатними вихователями – опитування в "Київ Цифровий"

Понад третину опитаних у застосунку "Київ Цифровий" жителів української столиці вважають, що місто в сфері допомоги дітям має першочергово розвивати напрям зустрічей з діючими патронатними вихователями.

Результати проведеного у застосунку опитування про допомогу дітям свідчать, що 36% киян вважають, що першочергово у даній сфері місто має розвивати програми зустрічей з діючими патронатними вихователями, 31% – освітні онлайн-програми, 29% – цифрові сервіси для патронатних вихователів, 3% – інше.

На запитання, про які програми допомоги дітям містяни знають, 33% відповіли, що про програму "Прийомна сім’я", 30% – "Дитячий будинок сімейного типу", 11% – "Патронат над дитиною", 9% – "Наставництво", а 16% відповіли, що не знають про жодні програми.

Також у киян запитували, що на їх думку найбільше заважає людям брати участь у програмах допомоги дітям. На що 54% відповіли, що житлові або фінансові складнощі, 18% – брак інформації про такі програми, 18% – психологічна неготовність, 6% – брак часу на таку діяльність, 4% – інше.

На запитання, що може вплинути на рішення про патронат над дитиною, 49% опитаних відповіли, що обізнаність про оплату за патронат, 30% – обізнаність про психологічну та юридичну підтримку, 17% – історії патронатних вихователів, 4% – інше.

В опитуваннях взяло участь 12,7 тис. тис. користувачів застосунку "Київ Цифровий".