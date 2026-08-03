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Івано-Франківська область отримала від Швеції понад 12 тонн захисних конструкцій для енергетики

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Івано-Франківська область отримала від Швеції понад 12 тонн захисних конструкцій для енергетики

Понад 12 тонн гуманітарної допомоги від Швеції для захисту енергетичної інфраструктури передано до Івано-Франківської області, повідомляє Міністерство енергетики у понеділок.

"Зі складів – хабів екстреної енергетичної допомоги Міністерства енергетики Івано-Франківщині передано гуманітарний вантаж від Швеції, який допоможе посилити захист енергетичних об’єктів регіону", – йдеться у повідомленні відомства у Facebook.

В міністерстві подякували Швеції за системну підтримку українського енергетичного сектору.

#допомога_україні #швеція #івано_франківська_область #енергетика
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