Івано-Франківська область отримала від Швеції понад 12 тонн захисних конструкцій для енергетики

Понад 12 тонн гуманітарної допомоги від Швеції для захисту енергетичної інфраструктури передано до Івано-Франківської області, повідомляє Міністерство енергетики у понеділок.

"Зі складів – хабів екстреної енергетичної допомоги Міністерства енергетики Івано-Франківщині передано гуманітарний вантаж від Швеції, який допоможе посилити захист енергетичних об’єктів регіону", – йдеться у повідомленні відомства у Facebook.

В міністерстві подякували Швеції за системну підтримку українського енергетичного сектору.