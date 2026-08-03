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Дерев'яна церква 1725 року згоріла в Береславі внаслідок російського удару – ЗМІ

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Свято-Введенська церква – пам’ятка архітектури національного значення – згоріла внаслідок російського удару в неділю, 2 серпня, в місті Берислав Херсонської області, повідомляє журналіст-розслідувач Олег Батурін с посиланням на власні джерела.

"Церкву знищили росіяни – її спалили за допомогою дрона", – написав Батурін в соцмережі Facebook.

Він зазначив, що храм збудували у 1725 році з дуба. В 1782 році храм переправили козаки з Переволочанської фортеці (нині під водами Дніпродзержинського водосховища) по Дніпру до Берислава.

#атаки_рф #берислав #херсонщина #церква
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