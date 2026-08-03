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Петиція про розміщення вагонів київського метро на станціях під час використання їх як укриттів не набрала голосів

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Петиція про розміщення вагонів київського метро на станціях під час використання їх як укриттів не набрала голосів
Фото: https://www.facebook.com/kyivmetro

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом розміщувати вагони столичного метрополітену на станціях під час використання їх в якості укриттів не набрала необхідної кількості голосів для її розгляду.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петицію було подано 4 червня і станом на 3 серпня вона набрала лише 1,6 тис. голосів із 6 тис. необхідних.

"Під час масованих атак на столицю містяни використовують станції метрополітену як укриття для захисту свого життя та життя своїх близьких. На жаль, станції, хоч і є дуже безпечним місцем, не обладнані для тривалого перебування людей, а розраховані лише на короткочасне перебування пасажирів. Саме тому на них відсутні достатній простір і необхідна кількість місць для сидіння. Через це люди змушені самостійно облаштовувати свій комфорт, розміщуючи на станціях намети, матраци та стільці", – йшлося в петиції.

У зв’язку з цим, автор петиції пропонував у нічний час розміщувати потяги метрополітену безпосередньо на підземних станціях із безперешкодним доступом до них населення. "Вважаємо, що це значно підвищить комфорт містян під час використання станцій у ролі укриттів, створивши додатковий простір, додаткові місця для сидіння та загалом збільшивши кількість людей, які зможуть убезпечити себе під час постійних атак", – зазначав він.

Раніше заступник міністра освіти і науки, голова фракції "Слуга народу" в Київській міській раді Андрій Вітренко закликав столичну владу подавати потяги на станції під час повітряних тривог. "Віталій Володимирович (Кличко – ІФ-У), а може давайте змінимо керівництво метрополітену? Чому не можливо в критичні моменти додати потяги на станції? Що змінилося з 2022 року? Чому в 2022 році це було можливо, а у 2026 – ні?", – писав він в мережі Facebook.

Як повідомлялося, 1 серпня петиція на сайті Київміськради із закликом заборонити використання туристичних наметів, надувних ліжок та великогабаритних матраців на станціях метрополітену у Києві під час повітряних тривог не набрала необхідних для розгляду голосів.

Раніше в КП "Київський метрополітен", коментуючи можливість використовувати намети на станції під час повітряних тривог, заявили, що розміщення особистих речей населення в укритті не повинно створювати перешкод для пересування людей, роботи станції та забезпечення шляхів евакуації. У підприємстві також наголошують на важливості дотримання взаємоповаги, відповідальності та необхідності враховувати потреби інших людей.

За інформацією метрополітену, у ніч проти 2 червня під час масованого обстрілу Києва на його станціях перебувала 41 тис. людей, з яких майже 4,5 тис. – діти. Тоді підкреслювалося, що це був найвищий показник кількості людей, які перебували в метро під час нічної повітряної тривоги за останні роки.

Піковий показник укриття людей на станціях метро 2 червня було перевершено 15 червня на 1 тис. чоловік, або на 2,4%. Тоді на станціях столичної підземки укривалося майже 42 тис. людей, із яких 3,4 тис. – діти.

В той же час, уже 30 липня на станціях метрополітену переховувались 56 тис. людей, що майже на 4 тис. більше, ніж 2 липня, коли у метро укрились 52,5 тис. містян.

#київ #укриття #метро #петиція
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