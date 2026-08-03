СБУ затримала "крота" РФ у лавах ЗСУ, який коригував удари ворога по АЗС на Полтавщині

Військова контррозвідка Служби безпеки у взаємодії із Головнокомандувачем Збройних Сил України викрила у лавах ЗСУ агента російської воєнної розвідки, який наводив ракетно-дронові атаки ворога по території Полтавської області.

"Встановлено, що пріоритетною "ціллю" для коригувальника ворог визначив місцеві автозаправні станції. Також фігурант мав розвідати інформацію про пункти базування та передислокацію Сил оборони в центральному регіоні України", – повідомляє СБУ в телеграм-каналі в понеділок.

Як з’ясувало розслідування, наведенням обстрілів займався завербований ворогом мобілізований до взводу технічного забезпечення місцевої військової частини.

За матеріалами справи, у поле зору російської воєнної розвідки фігурант потрапив, коли публікував антиукраїнські коментарі у чатах телеграм-каналів. "Після вербування військовий обходив місцевість під час добових звільнень, щоб забезпечити ворогу актуальні фото та геолокації місцевих АЗС. Крім того, агент "злив" рашистам місце розташування своєї військової частини", – наголошують у відомстві.

Співробітники СБУ затримали російського "крота" за місцем проходження служби. Під час обшуку в нього виявлено мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Комплексні заходи проводили спільно зі слідчими СБУ в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони.