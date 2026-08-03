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У Києві через спеку введено обмеження для вантажного транспорту

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У Києві через спеку введено обмеження для вантажного транспорту
Фото: Патрульна поліція

На території столиці введені обмеження руху вантажного транспорту задля збереження дорожнього покриття під час спеки, повідомляє у понеділок Патрульна поліція Києва.

"Вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря +28 градусів та більше за Цельсієм. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн", – йдеться у повідомленні поліції в Телеграм.

Перечекати спекотний період водіям пропонують на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.

Про зняття обмеження Патрульна поліція Києва повідомить окремо.

#київ #спека #вантажівки
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