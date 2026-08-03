ВАКС обрав ексдержсекретарю МЗС тримання під вартою з альтернативою 10 млн грн застави

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав ексдержсекретарю МЗС України Олександру Банькову, підозрюваному в розкраданні 37 млн грн пожертв на підтримку України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в розмірі 10 млн грн.

"Ексдержсекретарю МЗС України обрано запобіжний захід – тримання під вартою із можливістю внесення застави в 10 млн грн", – повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок у ВАКС.

Як повідомлялося, 27 липня Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили групу на чолі з колишнім держсекретарем Міністерства закордонних справ на заволодінні понад 37 млн грн пожертв на підтримку України.

За даними слідства, учасники заволоділи коштами іноземних громадян та донорів, призначеними на підтримку України на початку повномасштабного вторгнення РФ, й легалізували їх через конвертаційні центри".

В НАБУ інформували, що державний секретар МЗС "переконував міжнародних донорів і підлеглих працівників закордонних дипломатичних установ спрямовувати фінансову допомогу на банківський рахунок підконтрольної громадської організації". Отримані цією ГО гроші юридично мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС України. Надалі, згідно з повідомленням НАБУ, кошти виводилися на рахунки підконтрольних ФОПів та юридичних осіб, а ті перекидали їх на конвертаційні центри для переведення в готівку.

"Відмиті гроші учасники схеми спрямовували на власне збагачення. Для створення видимості законної діяльності громадської організації учасники схеми виготовляли фіктивні листи та підписували грантові угоди із внесенням до них неправдивих відомостей", – уточнювали в НАБУ.

Наразі слідством встановлено легалізацію коштів на загальну суму понад 37 млн грн (орієнтовно $1,28 млн на момент вчинення злочину).