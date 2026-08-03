Міносвіти пропонує оновити правила комерціалізації наукових розробок

Міністерство освіти і науки України винесло на громадське обговорення проєкт нового закону "Про трансфер технологій", який покликаний оновити правила комерціалізації наукових розробок та трансферу технологій, спростити їхнє передання бізнесу та створити сучасну систему впровадження інновацій.

"Сьогодні значна частина перспективних українських розробок не доходить до виробництва через складні бюрократичні процедури, неврегульовані механізми передання прав інтелектуальної власності та недостатньо розвинену інфраструктуру трансферу технологій. Новий законопроєкт має усунути ці бар’єри та зробити шлях від наукової ідеї до готового продукту та його представлення на ринку швидшим і зрозумілішим", – йдеться в повідомленні міністерства.

Документ передбачає низку змін, зокрема, пропонується відмовитися від зайвих погоджень під час трансферу технологій, запровадити сучасні та гнучкі механізми укладення договорів, визначити чіткі правила передання майнових прав, розвивати офіси та центри трансферу технологій, спростити механізми створення компаній на основі наукових розробок – спін-офів, спільних виробництв та лабораторій науки та бізнесу, а також створити цифрову інфраструктуру для їхньої взаємодії.

У відомстві заявляють, що проєкт закону також розширює інструменти державної підтримки, і серед запропонованих механізмів – грантове фінансування, інноваційні ваучери, підтримка патентування технологій в Україні та за кордоном, спеціальні регуляторні режими для тестування інновацій, розвиток технологічного партнерства між закладами вищої освіти, науковими установами та бізнесом, а також підтримка створення високотехнологічних виробництв.

В повідомленні йдеться про те, що законопроєкт спрямовано на гармонізацію національного законодавства із правом і політиками Європейського Союзу у сфері досліджень, інновацій, трансферу технологій та комерціалізації наукових результатів. "Його ухвалення є важливим кроком у виконанні зобов’язань України в межах Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, а також у процесі підготовки до членства в ЄС. Очікується, що ухвалення нового закону сприятиме активнішому впровадженню результатів наукових досліджень у реальний сектор економіки, розвитку співпраці між наукою та бізнесом і зростанню кількості українських інноваційних продуктів", – зазначили в Міносвіти.