В Києві розпочалася нарада послів України

Учасники наради послів України в Києві розпочали конференцію з відвідання місця російських ударів на Лук’янівці та вшанування пам’яті наших полеглих героїв на Майдані Незалежності, повідомив виконуючий обов’язки міністра закордонних справ Андрій Сибіга.

"Для кожного українського посла вкрай важливо на власні очі бачити наслідки російської агресії та бути сильним голосом України в кожній столиці та в кожній штаб-квартирі", – зазначив Сибіга, передає пресслужба МЗС.

Почесним гостем конференції став віцепрем’єр-міністр, міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой.