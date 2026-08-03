Нові підозри повідомлені у в/ч на Запоріжжі за виплату "бойових" для бухгалтерів у тилу – ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) у взаємодії з Нацполіцією та за сприяння командування ОК "Південь" повідомили нові підозри колишньому начальнику фінансово-економічної служби однієї з військових частин та десятьом його підлеглим бухгалтерам.

"Фінансова служба частини фактично перебувала на Дніпропетровщині. Попри це, її керівник вносив до офіційних документів неправдиві відомості про те, що бухгалтери нібито безпосередньо беруть участь у бойових діях на Запорізькому напрямку", – йдеться в повідомленні ДБР в телеграм-каналі в понеділок.

За даними Бюро, на підставі цих документів вони щомісяця отримували по 100 тис. грн додаткової винагороди, передбаченої для військовослужбовців на передовій.

"Кожному з бухгалтерів незаконно нарахували від 100 до понад 500 тис. грн. Загалом із серпня 2023 року до жовтня 2024 року сума безпідставних виплат становила майже 4 млн грн", – наголошують у відомстві.

Крім того, як уточнюється в повідомленні, один із працівників фінансової служби скористався відсутністю належного контролю та привласнив ще 7,4 млн грн, призначених для виплат військовослужбовцям. "За цей злочин суд уже засудив його до 8 років позбавлення волі", – зазначають у Бюро.

На підставі зібраних доказів слідчі ДБР повідомили учасникам оборудки про нові та уточнені підозри.

"Колишнього начальника фінансово-економічної служби підозрюють у недбалому ставленні до військової служби, розтраті майна через зловживання службовим становищем та службовому підробленні (ч. 4 ст. 425, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України)", – інформують у відомстві.

Десятьох бухгалтерів підозрюють у привласненні чужого майна у великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу).