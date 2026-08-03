На Сумщині внаслідок обстрілів є загибла та поранені, на Полтавщині зафіксовано витік хімікатів – ОК "Північ"

Російські війська продовжують систематично обстрілювати прикордонні та цивільні об’єкти в зонах відповідальності Оперативного командування "Північ". За минулу добу та станом на ранок 3 серпня 2026 року внаслідок дій армії рф одна людина загинула, ще п’ятеро зазнали поранень, повідомляє пресслужба командування в Facebook.

"Сумщина: у Річківській громаді внаслідок удару ворожого дрона по території приватного домоволодіння загинула 88-річна жінка. У Сумській громаді внаслідок влучання КАБів травмовані чоловіки віком 61, 51, 55, 57 років, внаслідок влучання ворожого дрона травмований 37-річний чоловік", – йдеться у повідомленні.

Крім того, у Сумській громаді пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки, адмінбудівлі, нежитлові приміщення, об’єкти цивільної інфраструктури, автомобілі.

Також повідомляється, що до медичного закладу звернувся 46-річний чоловік, який постраждав 1 серпня внаслідок атаки ворожого безпілотника у Сумській громаді.

Об’єкти цивільної інфраструктури, адмінбудівлі, нежитлові приміщення і житлові будинки були пошкоджені у Новослобідській, Ямпільській, Глухівській, Середино-Будській, Кролевецькій, Білопільській, Роменській, Садівській, Березівській та Шосткинській громадах.

На Полтавщині БпЛА влучили по двох промислових підприємствах та об’єкту критичної інфраструктури у Полтавському районі.

"Стався витік небезпечної хімічної речовини, тимчасові аварійні відключення електроенергії та газопостачання", – повідомляють в командуванні.

Крім того, на Чернігівщині війська РФ атакували м. Чернігів та чотири прикордонні громади Чернігівщини: Новгород-Сіверську, Семенівську, Корюківську та Сновську. Росіяни використовували рективні БпЛА типу "шахед", FPV-дрони, БпЛА типу "Молнія" та скидали вибухівку з дронів. Під вогнем опинилися щонайменше 11 населених пунктів.

В Новгород-Сіверський громаді зафіксоване влучання по об’єкту цивільної інфраструктури. Унаслідок удару зайнялася пожежа.