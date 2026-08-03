Окупанти скинули 2 КАБи на багатоповерхівку в Херсоні, де ніхто не проживав – МВА

Російські окупанти в понеділок, 3 серпня, завдали авіаудару по Херсону, повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

"Сьогодні окупанти скинули 2 керовані авіабомби на багатоповерхівку в Дніпровському районі", – написав Шанько в телеграм-каналі.

Він додав, що за попередньою інформацією, потерпілих немає – в будинку ніхто не проживав.

Як повідомлялося, в неділю вдень російські окупанти атакували безпілотником цивільну автівку в Херсоні, загинула жінка, ще двоє людей, 73-річний чоловік та 51-річна жінка, отримали мінно-вибухові травми, їх доправили до лікарні.