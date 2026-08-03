Кім: моє бачення – побудувати систему, де кожен рід військ матиме ветеранську спільноту та систему патронату

Міністр у справах ветеранів України Віталій Кім виступає за побудову системи, в якій кожен рід військ матиме сильну ветеранську спільноту та власну дієву систему патронату.

"Моє бачення – побудувати систему, в якій кожен рід військ матиме сильну ветеранську спільноту та власну дієву систему патронату. Адже кожен має свою специфіку та свої потреби. Такий підхід дасть змогу системно працювати з ветеранами, ефективніше координувати взаємодію між військом, державою, бізнесом і міжнародними партнерами та масштабувати найкращі практики на всі Сили оборони", – цитує Кіма пресслужба по результатам зустрічі з офіцерами цивільно-військового співробітництва Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Зазначається, що під час зустрічі учасники обговорили підтримку ветеранів ДШВ, поранених військовослужбовців і родин загиблих захисників, роботу служб супроводу, розвиток реабілітації, соціального захисту та взаємодію між державою, військовими підрозділами, бізнесом і міжнародними партнерами.

Окрему увагу під час зустрічі сторони приділили питанням лікування та реабілітації, психологічної допомоги, протезування, оформлення статусів і соціальних гарантій, працевлаштування, підтримки ветеранського підприємництва, житлових програм, а також супроводу родин військовослужбовців.