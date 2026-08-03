Пашиняна призначено прем'єр-міністром Вірменії – указ президента

Пресслужба президента Вірменії опублікувала повідомлення про призначення прем'єр-міністром республіки Нікола Пашиняна.

Раніше в неділю правляча фракція "Громадянський договір" висунула кандидатуру Нікола Пашиняна на посаду прем'єр-міністра країни.

У неділю президент Вірменії Ваагн Хачатурян підписав указ про відставку уряду республіки.

"Відповідно до статті 130 Конституції Вірменії прийняти відставку уряду", – йдеться в указі, опублікованому на сайті президента.

У неділю розпочалося засідання Національних зборів Вірменії дев'ятого скликання, сформованих за підсумками виборів 7 червня.

Прем'єр-міністр республіки Нікол Пашинян заявляв, що відповідно до статті 158 Конституції Вірменії в перший день роботи нового парламенту уряд подає у відставку. За його словами, до формування нового уряду члени виконавчого органу продовжать виконувати свої обов'язки.

"Відповідно до статті 149 Конституції президент Вірменії негайно призначає прем'єр-міністром кандидата, якого представить парламентська більшість. Сьогодні парламентська більшість представить кандидата, і відбудеться призначення", – сказав Пашинян.

Згідно з опублікованими 14 червня остаточними результатами парламентських виборів, партія Пашиняна "Громадянський договір" набрала понад 49,7% голосів. Цей результат дасть змогу партії одноосібно сформувати новий уряд. Партія "Сильна Вірменія" глави ГК "Ташир" Самвела Карапетяна набрала близько 23,3% голосів, блок "Вірменія" експрезидента Вірменії Роберта Кочаряна – понад 9,9%.