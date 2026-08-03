Сили безпілотних систем уразили за добу 1745 ворожих цілей

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1745 цілей противника впродовж доби, повідомляють СБС в Телеграм-каналі станом на ранок понеділка.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 317 одиниць особового складу, з яких 140 – ліквідовано; 67 точок вильоту БпЛА; 19 РЛС, РЕР, РЕБ та засобів зв'язку; 92 одиниці автомобільної техніки; 19 артилерійських систем; 369 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер", "крило", "шахед" та "гербера".

"З початку серпня (01-02.08) підрозділами угруповання СБС уражено 3647 цілей противника, з них 665 — особового складу противника", – повідомили СБС.