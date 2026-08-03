Захисники України знищили або подавили 163 зі 181 засобу повітряного нападу росіян

Противник в ніч на 3 серпня (з 18:00 2 серпня) атакував 181-м ударним БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел, Шаталово – рф, Донецьк -ТОТ, Гвардійське – ТОТ АР Крим, повідомили Повітряні Сили ЗСУ в Телеграм-каналі.

"За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 163 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 ", – інформують ПС ЗСУ.