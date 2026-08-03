Одна людина загинула і 37 постраждали внаслідок російських ударів КАБами у Запоріжжі – ОВА

Одна людина загинула і 37 поранено внаслідок російської атаки КАБами на Запоріжжя і Запорізький район впродовж доби, повідомив начальник ОВА Іван Федоров у Телеграм-каналі станом на 07.00 понеділка.

"Одна людина загинула, ще 37 поранено внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району. Упродовж доби окупанти завдали 1083 удари по 49 населених пунктах Запорізької області", – написав Федоров у Телеграмі.

Зокрема, за його інформацією, окупанти здійснили 17 авіаударів, в також атакували 790 БпЛА різних модифікацій (переважно FPV). Окрім того зафіксовано 1 обстріл з РСЗВ і 275 ударів артилерією.

"Надійшло 298 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок", – поінформував Федоров.