3 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

3 серпня відзначають Всесвітній день кавуна, День поширення інформації про синдром гвоздики.

Православна церква вшановує пам'ять святих преподобних Ісаакія, Далмата і Фавста.

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День поширення інформації про синдром гвоздики

Присвячений підвищенню обізнаності, підтримці та збору коштів для лікування синдрому гвоздики – рідкісного вродженого захворювання, на яке страждає менше 200 людей у всьому світі. Синдром гвоздики характеризується аномаліями в кістках, суглобах або кровоносних судинах, що виникають через мутації в гені PIK3CA1. Симптоми можуть включати жирові утворення, бородавки, проблеми з хребтом, аномалії кінцівок або розширені вени.

Всесвітній день кавуна

Це свято присвячене одному з найулюбленіших літніх фруктів, який відомий своєю соковитістю та солодким смаком. Дата святкування обрана невипадково, адже саме на початку серпня спостерігається пік збирання врожаю кавунів.

Батьківщиною цієї диво-ягоди офіційно вважається Південна Африка. З давніх-давен кавун вирощували на території Південно-Африканської Республіки, Намібії, Ботсвани тощо.

У середньовічну Європу ця культура потрапила завдяки хрестовим походам, що неодноразово проводилися у той час. Англійці почали вирощувати кавуни на початку 17 століття. Однак через те, що природні умови Англії не відповідали вимогам цієї теплолюбної культури, вирощувати їх доводилося в парниках та теплицях.

В Україну, аж до другої половини 17 століття, кавуни завозилися з південних країн. Їх не споживали у сирому вигляді, а готували з них різні страви з прянощами. Сьогодні кавуни вирощуються на півдні країни – в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

Народилися в цей день:

100 років від дня народження Павла Миколайовича Дорожинського (1926-2015), українського публіциста, журналіста, громадсько-політичного діяча, голови Центрального Проводу - ОУН(д) (2005-2015), головного редактора пресового органу Організації державного відродження України "Самостійна Україна - Free Ukraine" та інформаційного бюлетеня "Сурмач". Рік народження подано за "Енциклопедією української діяспори", інтернет-ресурсами; за іншими даними народився 1929 р.

75 років від дня народження Іллі Марковича Гельфгата (1951), українського фізика, педагога, Героя України (2021)

Ще цього дня:

1904 - Члени британської експедиції стають першими людьми Заходу, які увійшли до священного міста Лхаса в Тибеті;

1922 - Радіо Нью-Йорка застосовує перший у світі звуковий радіоефект: двома шматками дерева було зімітовано стукіт дверей;

1926 - На площі Пікаділлі встановлюють перші у Лондоні світлофори;

1960 - Нігер отримує незалежність від Франції;

2000 - Верховний суд Чилі виносить постанову про позбавлення парламентської недоторканності Августо Піночета;

2014 - У провінції Юньнань (Китайська Народна Республіка) стається землетрус магнітудою 6,3, гине мінімум 150 осіб, багато руйнувань, сильно ушкоджені комунікації.

Церковне свято

День пам’яті святих преподобних Ісаакія, Далмата і Фавста

Преподобні Ісаакій, Далмат і Фавст були ігуменами Далматської обителі. Преподобний Далмат служив у війську святого благовірного царя Феодосія Великого (379-395) і користувався його повагою. Залишивши світ, преподобний Далмат між 381-383 роками, разом з сином Фавстом, пішов в обитель преподобного Ісаакія, поблизу Константинополя. Преподобний Ісаакій постриг батька і сина в чернечий чин, і обидва вони стали вести суворе подвижницьке життя.

Наближаючись до кінця свого життя, преподобний Ісаакій в 383 році поставив замість себе ігуменом преподобного Далмата, на ім’я якого обитель стала називатися Далматською.

Преподобний Далмат був ревним поборником Православної віри на Третьому Вселенському Соборі в Ефесі (431), на якому було засуджено єресь Несторія.

Після Собору преподобного Далмата возвели в сан архімандрита Далматської обителі, в якій він і помер дев’яносторічним старцем (після 446 року).

Про преподобного Фавста відомо, що він, як і батько, був великим аскетом і з чернечих подвигів особливо відзначився в пості. Після смерті батька преподобний Фавст став ігуменом обителі.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Антон, В’ячеслав, Іван, Кузьма, Микола.

З прикмет цього дня:

Холодна ніч — прикмета ранньої та морозяної зими. Гроза чи дощ із вітром — чекайте на сиру й дощову осінь. Південний вітер — принесе дощ, а північний — суху погоду. Багато ранкової роси — врожаю льону не буде.

Високі мурашники — на сніжну та сувору зиму. Малина плодоносить вдруге — буде затяжне бабине літо. Багато жолудів — попереду чекає вдалий і щедрий рік.

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