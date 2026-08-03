Танкер російського "тіньового" флоту затримано для контролю в рамках операції ЄС

Підсанкційний танкер Toa Payoh, який входить до "тіньового флоту" РФ був затриманий для перевірки в Середземному морі в рамках операції ЄС, повідомило міністерство оборони Італії на офіційному сайті відомства в неділю.

"Сьогодні вранці, 2 серпня, корабель ITS Thaon di Revel – флагман операції EUNAVFOR MED IRINI, місії Європейського Союзу в Середземному морі, – провів огляд нафтового танкера Toa Payoh, який підпадає під санкції Європейського Союзу та належить до так званого російського "тіньового флоту", з метою перевірки його національної приналежності, яка для суден визначається прапором, під яким їм дозволено плавати. Toa Payoh плаває під заявленим прапором Камеруну", – йдеться в комюніке італійського міноборони.

"Танкер, який 16 липня вийшов з порту Котону (Бенін) і прямував до Стамбула, був перехоплений на захід від острова Пантеллерія. Спочатку капітан танкера відмовився надати необхідну співпрацю. Тоді з корабля ITS Thaon di Revel вертольотом було доставлено італійський військовий абордажний загін, який провів необхідні перевірки", – описує перебіг операції офіційний веб-сайт Міноборони Італії, зазначивши. що її провели "за підтримки грецького військового корабля та польського морського патрульного літака" і, що вона "була здійснена у повній відповідності до статті 110 Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права (UNCLOS), яка надає військовому кораблю право, за визначених у ній умов, перевіряти національність торгового судна та прапор, під яким воно має право плавати".

"Інформація та документація, зібрані під час огляду, наразі вивчаються", – повідомили на ресурсі міноборони Італії.

Джерело: https://www.difesa.it/eng/primo-piano/operation-irini-its-thaon-di-revel-bo