Поліція затримала стрільця, який поранив чотирьох співробітників РТЦК та СП в Одесі – Нацполіція

Чоловіка, який відкрив вогонь по співробітниках РТЦК та СП в Одесі і поранив чотирьох із них, затримано, повідомило Одеське районне управління поліції N1.

"Поліцейські затримали 32-річного чоловіка, який стріляв в бік співробітників РТЦК та СП попередньо із пістолету під патрон Флобер. За даним фактом слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.114-1 Кримінального кодексу України, якою кваліфікується перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань", – сказано в повідомленні одеської поліції, опублікованому на офіційному сайті ГУ Нацполіції в Одеській області.

Як повідомлялося, під час проведення працівниками районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки заходів з оповіщення населення невідомий здійснив кілька пострілів із пістолета у їхній бік, внаслідок чого поранення отримали четверо працівників РТЦК та СП.

Джерело: https://od.npu.gov.ua/news/v-odesi-politseiski-vstanovliuiut-obstavyny-strilianyny-vnaslidok-iakoi-poraneno-chotyrokh-pratsivnykiv-rttsk-ta-sp