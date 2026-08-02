У Харкові пожежа на АЗС внаслідок удару БпЛА – мер

Зафіксовано влучання російського безпілотника на АЗС у Київському районі Харкова, спалахнула пожежа.
Про це міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив у своєму телеграм-каналі.
Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/4429
Зафіксовано влучання російського безпілотника на АЗС у Київському районі Харкова, спалахнула пожежа.
Про це міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив у своєму телеграм-каналі.
Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/4429
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