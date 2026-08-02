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Сили оборони відбили з початку доби 172 ворожі атаки – Генштаб

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З початку доби відбулося  172 бойові зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 неділі.

"Агресор здійснив 62 авіаційних ударів із застосуванням 190 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6595 дронів-камікадзе та здійснив 2318 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Слов'янському, Костянтинівському та Покровському напрямках, де агресор здійснив відповідно 14, 16 та 26 штурмових та наступальних дій. 

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/41716

#війна #ворог #генштаб #атаки
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