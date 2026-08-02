Четверо співробітників РТЦК та СП в Одесі отримали поранення внаслідок стрілянини – Нацполіція

Невідомий поранив чотирьох працівників РТЦК та СП в Одесі, повідомило Головне управління поліції в Одеській області.

Згідно цієї інформації у неділю, 2 серпня близько 19:30 до поліції надійшло повідомлення про "стрілянину в одному з районів Одеси".

"Попередньо встановлено, що під час проведення працівниками районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки заходів з оповіщення населення невідомий здійснив кілька пострілів із пістолета у їхній бік. Унаслідок події поранення отримали четверо працівників РТЦК та СП, їм надається необхідна медична допомога", – сказано в повідомленні, опублікованому на офіційному сайті ГУ Нацполіції Одеської області.

"Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, встановлюють усі обставини події та вживають заходів для встановлення місцеперебування і затримання стрільця", – додано в заяві поліції.

Джерело: https://od.npu.gov.ua/news/v-odesi-politseiski-vstanovliuiut-obstavyny-strilianyny-vnaslidok-iakoi-poraneno-chotyrokh-pratsivnykiv-rttsk-ta-sp?fbclid=IwY2xjawTcc3RleHRuA2FlbQIxMABicmlkETBpWGRBSjdPb01BWmloYUdwc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHi-2VhMLpY7A3xQiIgdZTtRhycspN1O7nJX-Txxt7wWjDZ6Wqmc5ggcP-sxF_aem_mMTUVEdI4RgXmnwW_fPIlQ