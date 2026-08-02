Уряд через зупинку портів обговорив з аграріями диверсифікацію агроекспорта та фінпідтримку галузі

Прем'єр-міністр Сергій Корецький у неділю провів термінову нараду за участі представників аграрного бізнесу та профільних асоціацій, щоб визначити конкретні рішення в умовах, коли Росія посилила терор на морі та в портах та зупинила морський коридор.

"Працюємо над диверсифікацією та відновленням каналів постачання. Паралельно готуємо комплекс заходів підтримки галузі, зокрема у взаємодії з банками щодо фінансування виробників, а також посилюємо дипломатичну роботу з країнами-партнерами, які є ключовими ринками збуту", – написав Корецький у Facebook ввечері у неділю.

За його словами, на зустрічі узгодили першочергові кроки, розподілили завдання та відповідальних за кожним напрямом, а також домовилися проводити такі наради щотижня протягом цього екстреного періоду.

Згідно із відео, яке розмістив прем'єр, на зустрічі були присутні керівники профільних асоціацій на найбільших агроекспортерів.

Як повідомлялося, удари ворога по портовій інфраструктурі та суднам, в особливості обстріл трьома ракетами судна з кукурудзою 19 липня, що вбив 10 моряків, призвів до зупинки з 22 липня заходу суден в чорноморські порти України.

Президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання Ставки Верховного головнокомандувача 31 липня повідомив, що очікує від уряду наступного тижня чіткий перелік заходів, які забезпечать диверсифікацію експортних маршрутів України.

Джерело: https://www.facebook.com/share/r/1DLkFbF8mY/