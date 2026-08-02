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Генконсульство України намагається відвідати затриманого в Польщі за європейським ордером українця – МЗС

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Генконсульство України намагається відвідати затриманого в Польщі за європейським ордером українця – МЗС
Фото: https://www.facebook.com/

Генеральне консульство України в Любліні звернулося із запитом на відвідання громадянина України, затриманого за європейським ордером на розшук в Польщі. Про це кореспонденту Інтерфакс-Україна повідомили в прес-службі МЗС України.

"Отримавши інформацію від польської прокуратури щодо затримання в Перемишлі Дмитра Карчука, Генеральне консульство України в Любліні в терміновому порядку звернулося до місцевих компетентних органів із запитом на відвідання громадянина України. Запит опрацьовується. Українська сторона розраховує на якнайшвидший доступ консулів. Справа перебуває на контролі установи", – повідомили в прес-службі МЗС.

Як повідомлялося, 28 липня директора CEO Club Ukraine Дмитра Карчука затримали правоохоронні органи Польщі за підозрою у викраденні у Німеччині два роки тому 171 електровелосипеда на суму EUR127 тис.

#польща #затримання #мзс
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