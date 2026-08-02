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Двоє людей загинули, ще троє зазнали поранень у Дніпропетровській області

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Двоє людей загинули, ще троє зазнали поранень у Дніпропетровській області
Фото: Дніпропетровська облрада

Двоє людей загинули, ще троє зазнали поранень у Дніпропетровській області станом на 18:30, повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Нікопольський район. У Марганці постраждали троє людей – двоє жінок та чоловік. Окупанти били дронами, БпЛА й артилерією по райцентру, Марганецькій, Покровській сільській й Томаківській громадах. Сталися пожежі. Пошкоджені багатоквартирний та приватний будинки, 2 магазини, підприємство, 5 авто, будівля, що не експлуатувалася", – написав він у Телеграмі у неділю.

За його даними, у Синельниківському районі по Васильківській громаді вдарили трьома КАБами. На жаль, загинули двоє людей. По Шахтарському та Покровській громаді вдарили FPV. Сталися пожежі.

Раївську громаду атакували БпЛА. Сталася пожежа на полі.

#дніпропетровська #обстріли
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