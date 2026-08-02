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Витік небезпечної хімічної речовини стався на Полтавщині через ворожі атаки – ДСНС

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Витік небезпечної хімічної речовини стався на Полтавщині через ворожі атаки – ДСНС
Фото: ДСНС

Внаслідок ударів РФ по об’єкту критичної інфраструктури на Полтавщині стався витік небезпечної хімічної речовини, фахівці хімічного захисту вже герметизували пошкоджені ємності та місця витоку, загрозу повністю ліквідовано, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Полтавщина. Внаслідок російського обстрілу об’єкта критичної інфраструктури стався витік небезпечної хімічної речовини. Попри складні умови, фахівці хімічного захисту ДСНС герметизували пошкоджені ємності та місця витоку", – йдеться у повідомленні ДСНС у Телеграм у неділю.

Завдяки швидким діям рятувальників загрозу повністю ліквідовано, що дозволило безпечно продовжити роботи на об’єкті.

#хімічна #полтавська_область #витік
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