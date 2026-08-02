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Окупанти захопили Сухецьке та просунулися ще у двох населених пунктах Донеччини – Deepstate

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Окупанти захопили Сухецьке та просунулися ще у двох населених пунктах Донеччини – Deepstate
Фото: https://t.me/DeepStateUA

Російські війська окупували Сухецьке (Покровський р-н, Донецька обл.), повідомляє DeepState.

"Ворог окупував Сухецьке, а також просунувся поблизу Никанорівки (Краматорський р-н, Донецька обл.)  та Родинського (Покровський р-н, Донецька обл.)", - йдеться у повідомленні осінтерів у Телеграмі у неділю.

Варто зазначити, що це село вже неодноразово переходило з рук у руки. Українські десантники звільняли його у жовтні 2025 року, згодом у січні 2026 року Сили оборони знову проводили там успішну зачистку від загарбників, проте наразі ворогу знову вдалося встановити контроль над цією ділянкою.

#просування_ворога #deepstate
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