Окупанти захопили Сухецьке та просунулися ще у двох населених пунктах Донеччини – Deepstate

Російські війська окупували Сухецьке (Покровський р-н, Донецька обл.), повідомляє DeepState.

"Ворог окупував Сухецьке, а також просунувся поблизу Никанорівки (Краматорський р-н, Донецька обл.) та Родинського (Покровський р-н, Донецька обл.)", - йдеться у повідомленні осінтерів у Телеграмі у неділю.

Варто зазначити, що це село вже неодноразово переходило з рук у руки. Українські десантники звільняли його у жовтні 2025 року, згодом у січні 2026 року Сили оборони знову проводили там успішну зачистку від загарбників, проте наразі ворогу знову вдалося встановити контроль над цією ділянкою.