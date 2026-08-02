Зеленський у День Повітряних сил: Українці не віддали і не віддають росіянам своє небо

Балістика залишається проблемою, але ми забезпечили Україні захист від значної кількості крилатих ракет і збиваємо суттєво, сказав президент України Володимир Зеленський.

"Українці не віддали і не віддають росіянам своє небо. І один з найбільш вагомих результатів нашого народу за час повномасштабної війни. Ми не дали знищити наші Повітряні Сили та змогли розвинути їх так, що Росія регулярно втрачає свої літаки. І зараз, коли єдиною ставкою, останньою ставкою, яка залишилась у Путіна, є його масовані удари проти України, Повітряні Сили – наша бойова авіація знищує російські крилаті ракети, старається знищити балістику, і, коли дивізіони наших "петріотів" не пусті, це вдається", – сказав Зеленський, вітаючи військовослужбовців Повітряних сил із професійним святом.

Також президент зазначив, що рівень збиття ударних дронів теж більше 90%, і це дуже вагомий результат України.