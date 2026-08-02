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У Запоріжжі з-під завалів дістали людину

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З-під завалів у Запоріжжі, що зазнало ураження КАБами, дістали людину, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"З-під завалів дістали людину, її везуть до лікарні", – написав він у Телеграмі у неділю.

#запоріжжя #завали #порятунок
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