Окупанти влучили безпілотником в цивільне авто у Херсоні, загинула жінка

Російські окупанти атакували безпілотником цивільну автівку в Херсоні, загинула жінка, ще двоє людей дістали поранень, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Близько 15:30 російські окупанти атакували безпілотником цивільну автівку в Дніпровському районі Херсона. Внаслідок влучання ворожого дрона на місці загинула жінка, особу якої наразі встановлюють", – написав Прокудін у Телеграмі у неділю.

За його словами, ще двоє людей дістали поранення. Попередньо, 73-річний чоловік та 51-річна жінка отримали мінно-вибухові травми. Потерпілих доправили до лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу.