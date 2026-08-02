В Росії заявляють про 5 загиблих унаслідок вибуху в ресторані у Москві – ЗМІ

Кількість загиблих унаслідок вибуху в ресторані Balzi Rossi на Кудринській площі в Москві зросла до п’яти; ще понад шестеро людей перебувають у тяжкому стані, передає Радіо Свобода.

Офіційно мету нападу не називають. Водночас низка російських медіа і Telegram-каналів припускають, що ціллю могло бути приватне святкування 55-річчя головнокомандувача Повітряно-космічних сил РФ Олександра Чайка. Як непрямий доказ вони наводять напис "Олександр 55" на сцені ресторану. Офіційного підтвердження цієї версії немає.

За даними російських медіа, двоє постраждалих померли в лікарні. Раніше російський антитерористичний комітет повідомляв про трьох загиблих – жінку, яка, за версією слідства, принесла саморобний вибуховий пристрій, охоронця та одного з відвідувачів.

Слідчий комітет РФ відкрив справу за статтею про теракт. За попередньою версією, вибухівку сховали в коробці під виглядом подарунка та привели в дію дистанційно. Слідство припускає, що жінка, яка принесла коробку, могла не знати про її вміст.

Telegram-канал ВЧК-ОГПУ також стверджує, що загиблий, якого називають охоронцем, міг бути співробітником Федеральної служби охорони РФ. Ця інформація також офіційно не підтверджена.