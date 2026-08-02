У більшості південних та південно-західних областей України 3 серпня сильна спека 35-38°, на решті території – 30-34°

В Україні зберігається спекотна погода – у понеділок, 3 серпня, без опадів, температура вночі 15-20°; вдень 30-34°, у більшості південних та південно-західних областях місцями сильна спека 35-38°, повідомляє Укргідрометцентр.

Лише у більшості західних та північних областей вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У Києві 3 серпня без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 32-34°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 3 серпня найвища температура вдень була 36,5 в 2010р., найнижча вночі 8,9 в 1889р.

В Україні на 4 серпня – вночі у більшості західних та північних областей, вдень на півдні та сході країни місцями короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 17-22°; вдень 30-34°, у західних, південних та більшості центральних областей сильна спека 35-38°.

У Києві 4 серпня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 20-22°, вдень 32-34°.