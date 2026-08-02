Одна людина загинула внаслідок удару по передмістю Харкова, уражений термінал належить "Новій пошті"

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За оновленими даними, внаслідок російського удару по передмістю Харкова одна людина загинула. Про це очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у телеграм-каналі.

Він також зазначив, що рятувальники вже локалізувати пожежу, спричинену ударом.

Раніше Синєгубов повідомляв, що ЗС РФ завдали удару по поштовому терміналу у передмісті Харкова. Загорілися вантажні автомобілі, контейнери та обладнання поштового терміналу.

Логістичний термінал, який зазнав удару поблизу Харкова, належить "Новій пошті", повідомили в компанії. "Внаслідок двох влучань зруйновано поштовий термінал Нової пошти на Харківщині. На жаль, у результаті ворожої атаки загинув співробітник компанії-перевізника. Ми на постійному зв’язку з родиною загиблого та надаємо всю необхідну допомогу і підтримку", – йдеться у повідомленні компанії у Телеграмі у неділю.