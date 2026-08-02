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Міноборони Румунії оголошувало вранці повітряну тривогу через ціль з боку України – ЗМІ

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Міністерство оборони Румунії вранці 2 серпня оголосило повітряну тривогу в прикордонному повіті Тулча, що межує з Одеською областю, через повітряну ціль з боку України, повідомило румунське видання News.ro.

"Система радіолокаційного спостереження Міністерства національної оборони сьогодні вранці, 2 серпня, близько 09:30 виявила повітряну ціль поблизу річкового кордону з Україною. Національний військовий командний центр поінформував Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій про необхідність вжиття заходів для оповіщення населення в повіті Тулча; служба розіслала сповіщення через систему RO-Alert", – цитує видання повідомлення Міноборони країни.

Зазначається, що згодом ціль зникла з радарів, не увійшовши в повітряний простір Румунії. Приблизно о 9:52 повітряну тривогу було скасовано.

Увечері в четвер, 30 липня, Румунія підняла в повітря два винищувачі F-16 з авіабази Борча після того, як радари зафіксували групу повітряних цілей поблизу українського кордону.

#румунiя #повітряна_тривога
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