Пасажиропотік через кордон України за тиждень скоротився після 10 тижнів зростання – Держприкордонслужба

Пасажиропотік через український західний кордон у тиждень з 25 по 31 липня зменшився після безперервного зростання попередні 10 тижнів, але скорочення склало всього 0,6% – до 765 тис., потік на в’їзд п’ятий тиждень перевищував потік на виїзд, свідчать дані щоденної статистики Держприкордонслужби, за якою слідкує агентство "Інтерфакс-Україна".

Згідно з ними, якщо кількість перетинів кордону на виїзд зменшилася до 372 тис. з 376 тис. тижнем раніше, то на в’їзд – до 393 тис. з 394 тис.

Число транспортних засобів, які прослідували через пункти пропуску, на цьому тижні трохи скоротилося – до 142 тис. зі 144 тис. на минулому тижні, як і число машин із гуманітарними вантажами – до 441 з 443.

Найбільший потік на виїзд був зафіксований у суботу (61 тис. на добу), на в’їзд – у неділю (61 тис.), тоді як найменший на виїзд – у понеділок-вівторок (46-49 тис.), на в’їзд – у середу-четвер (51-50 тис.).

За даними Держприкордонслужби, станом на 12:00 неділі традиційно більше всього легкових авто чекали проходження кордону з Польщею у пункті пропуску (ПП) "Устилуг" – 65. Менші черги були в ПП "Угринів" та "Краківець" – по 25 машин, в ПП "Грушів" – 20 та ПП "Шегині" – 10.

Окрім того 8 автобусів накопичилося в ПП "Краківець", по 3 в ПП "Смільниця" та Грушів", 2 у ПП "Ягодин".

На кордоні зі Словаччиною на ПП "Ужгород" черга становила 40 авто та 2 автобуси, на ППП "Малий Березний" – 25 авто.

На кордоні з Угорщиною по 10 авто чекали на проходження кордону на ПП "Вилок" та ще 5 – на ПП "Лужанка",

На кордоні із Румунією по 10 машин накопичилося на ПП "Дякове" та ПП "Дяківці", ще 5 – на ПП "Порубне", тоді як на кордоні із Молдовою черги були відсутні.

Минулого року пасажиропотік через кордон в цей тиждень був таким самим – 766 тис., але потік на в’їзд був вищим – 399 тис. проти 367 тис. Кількість авто торік також була на рівні цього року – 141 тис.

Торік пасажиропотік у наступні два тижні ще трохи підріс та вийшов на пік у 778 тис. людей за тиждень у першій половині серпня, після чого у другій половині місяця потрохи зменшувався, а потім сильно впав у першій половині вересня – початком нового навчального року.

Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України, що розпочався з початком війни, змінився припливом, який тривав до 23 вересня 2022 року і становив 409 тис. осіб. Однак із кінця вересня, можливо під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксувалося перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в’їжджає. Сумарно з кінця вересня 2022 року до першої річниці повномасштабної війни воно досягло 223 тис. осіб.

За другий рік повномасштабної війни кількість перетинів кордону на виїзд з України, за даними Держприкордонслужби, перевищила кількість перетинів на в’їзд на 25 тис., за третій – на 187 тис., за четвертий – на 221 тис., з початку п’ятого – на 118 тис., з яких 105 тис. з початку літа.

Нацбанк у квітневому інфляційному звіті зберіг оцінку міграції з України минулого року 0,2 млн через погіршення безпекової ситуації наприкінці року та пом’якшення правил виїзду для молоді, але зазначив, що це менше 0,5 млн у 2024 році. НБУ й надалі прогнозує чистий відтік у 2026 році 0,2 млн, тоді як чисте повернення, за його прогнозом, розпочнеться у 2027 році та складе близько 0,1 млн осіб, а у 2028 році збільшиться до 0,5 млн осіб.

За даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі станом на 30 червня 2026 року становила 5,159 млн, а загалом у світі – 5,687 млн порівняно із відповідно 5,213 млн та 5,687 млн на 30 квітня.

У самій Україні, за останніми даними ООН на липень 2026 року, 3,80 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) порівняно із 3,70 млн на січень цього року та 3,34 млн на липень 2025 року.

Перетини західного кордону України, тис.:

Дата з України у т.ч. у Польщу в Україну у т.ч. українці кількість авто гуманіт. авто, шт 31.07 57 34 55 50 21 63 30.07 54 32 50 46 20 74 29.07 52 30 51 47 19 55 28.07 49 29 54 50 20 58 27.07 46 27 60 56 20 63 26.07 53 32 66 61 20 59 25.07 61 37 57 52 22 69 24.07 56 33 52 47 20 58 23.07 53 32 49 45 20 68 22.07 53 32 52 49 20 58 21.07 50 29 53 49 20 62 20.07 50 29 61 56 21 57 19.07 55 32 67 62 21 71 18.07 59 36 60 55 22 69

Дані: Держприкордонслужба