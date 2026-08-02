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Бровді: Загальний рахунок операції "Кримський рубильник" за місяць – 177 енергетичних цілей

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Бровді: Загальний рахунок операції "Кримський рубильник" за місяць – 177 енергетичних цілей

Дрони Сил безпілотних систем (СБС) Збройних сил України уразили ще 13 енерговузлів у Криму та інших окупованих територіях, загальний рахунок протягом операції 1 липня - 2 серпня склав 177 енергетичних цілей, повідомив командувач Сил безпілотних систем (СБС) Роберт Бровді (Мадяр).

"Кримський рубильник off" вирує Півднем: +13 енерговузлів протягом 72 годин відпрацьовано Птахами СБС", – написав він у Телеграмі у неділю.

За даними СБС, загальний рахунок протягом операції 1 липня - 2 серпня склав 177 енергетичних цілей у ТОТ.

#сбс #кримський_рубильник_off
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