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Двох людей поранено у Миколаївській області через ворожу атаку дронами

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Двох людей поранено у Миколаївській області через ворожу атаку дронами
Фото: Нацполіція

Російські окупаційні війська атакували Миколаївщину безпілотниками, у Снігурівській громаді поранено двох місцевих мешканців, повідомила Національна поліція України.

"Сьогодні вранці, 2 серпня, ворог атакував м. Миколаїв та Снігурівську громаду безпілотними літальними апаратами", – йдеться у повідомленні поліції в неділю.

Повідомляється, що внаслідок обстрілу поранення отримали подружжя: 66-річний чоловік та 63-річна жінка - мешканці Снігурівської громади, які перебували на території свого домоволодіння.  Постраждалих бригадами екстреної медичної допомоги доставили до медзакладу.

В обласному центрі внаслідок атаки пошкоджено вікна, дах, двері та стіни навчального закладу. На подвір’ї сталося займання припаркованого автобуса. Пожежу ліквідували рятувальники.

#миколаївська_область #обстріли
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