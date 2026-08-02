Допомогти Україні зараз проти балістики РФ може лише запас ракет PAC-3 міжнародної спільноти – радник президента

Виробництво Росією балістичних ракет, якими вона може бити по Україні, сьогодні значно перевищує виробництво більш дорогих ракет PAC-3 для ЗРК "Patriot", якими їх можна збити, тож Україні залишається тільки розраховувати на допомогу міжнародної спільноти, у якої є запас ракет PAC-3, вважає радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов (Флеш)

"Якщо мова не йде про рішення від антибалтійської коаліції та про виробництво ракет "Патріот" за ліцензією, то допомогти нам зараз може лише міжнародна спільнота, надавши ракети зі своїх запасів. А запаси є", – написав він у Facebook у неділю.

За даними радника українського президента, Росія приблизно виробляє в місяць 70 ракет "Іскандер" ціною $2-3 млн, 50 ракет С-400 ціною $1-2 млн та 4-7 ракет "Циркон", тоді як ракет для Patriot зараз виробляють 50-60 на місяць та їх ціна не менше $4 млн.

Флеш додав, що запас "Іскандерів" оцінюється десь у 200-300, тоді як світовий запас ракет PAC-3 – десь 4-5 тис.

Член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко (фракція "Слуга народу") у коментарі до цього допису допустив, що Росія обрала ціллю Київ, за такої статистики по столиці може прилітати "50+ балістик", тож треба чесно попередити про це киян.

Як повідомлялося, в ніч на 1 серпня Росія випустила по Україні 35 ракет, із них 27 балістичних. "Лише одну балістичну ракету сьогодні вночі вдалося збити просто тому, що немає ракет до Patriot. І саме такий дефіцит перехоплювачів проти балістики лише заохочує Росію наносити такі удари проти життя", – прокоментував цей удар президент України Володимир Зеленський.

Раніше, коли у ніч на 6 липня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням 419 засобів повітряного нападу – 68 ракет і 351 БпЛА різних типів, Повітряні сили ЗСУ повідомили про подавлені 363 цілі – 37 ракет та 326 безпілотників різних типів, але всі 29 балістичних ракет (6 "Цирконів" і 23 "Іскандера-М") влучили.