Одна людина загинула, ще 10 поранені через ворожі обстріли Нікопольщини

Одна людина загинула, ще 10 зазнали поранень внаслідок ворожих ударів по Нікополю та району (Дніпропетровська обл.) минулої доби, повідомила пресслужба Національної поліції.

"Вчора впродовж дня російські війська здійснили понад 120 атак на прифронтові міста та села району. Більшість ударів окупанти завдали FPV-дронами та іншими ударними безпілотниками", йдеться у повідоленні Нацполіції у Телеграмі у неділю.

Повідомляється, що після 12:30 ворожий FPV-дрон атакував цивільний автомобіль, який рухався автошляхом між селами Червоногригорівської громади. Водій отримав тяжкі поранення та, на жаль, загинув на місці. У двох інших населених пунктах цієї ж громади під час атак дронів травмувалися троє цивільних: 23-річний чоловік, 17-річний підліток та 63-річна жінка, яка отримала осколкові поранення.

У Марганці безпілотник спочатку влучив у будівлю магазину, а за кілька годин ще один атакував житловий сектор. Внаслідок ударів постраждали троє жінок віком 26, 49 та 72 роки, а також 10-річний хлопчик. Близько 20-ї години агресори вдарили FPV-дроном по селу Марганецької громади. Поранення дістали 18-річний хлопець та двоє чоловіків віком 38 і 60 років. Усіх із уламковими пораненнями та акубаротравмами госпіталізували. У найтяжчому стані перебуває 18-річний потерпілий.