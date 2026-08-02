УОС ЗСУ: основний тренд липня – вибивання тилової інфраструктури, пунктів управління БпЛА та засобів РЕБ

Головним трендом липня у бойовій роботі Угруповання Об’єднаних сил (УОС) стало зміщення акценту на вибивання тилової інфраструктури, пунктів управління БпЛА та засобів РЕБ, повідомило командування УОС.

"Головним трендом липня стало суттєве зміщення акценту на вибивання тилової інфраструктури, пунктів управління БпЛА (292 од.) та засобів РЕБ (169 од.). Ворог змушений ховатися глибше та частіше переміщатися, проте систематичне виявлення та ураження місць скупчення й укриттів підриває його здатність тримати оборону", – йдеться у повідомленні УОС у Телеграмі у неділю.

Повідомляється, що за липень підрозділи Угруповання Об’єднаних сил досягли "вражаючих результатів у нищенні ворожої логістики та укриттів: за місяць знешкоджено понад 7,7 тис. окупантів, понад 7,6 тис. укриттів та майже 1,7 тис. одиниць автомобільної техніки".

На відміну від попередніх періодів, де частка бронетехніки на полі бою залишалася стабільно низькою через брак ресурсу у противника (всього 30 танків та 28 ББМ за місяць), суттєво зросла ефективність протидії артилерії та безпілотній авіації ворога. Ураження 282 артилерійських систем та регулярні точкові удари по складах боєприпасів (268 од.) та ПММ (139 од.) позбавляють окупантів можливості проводити масовані вогневі нальоти й накопичувати сили для масштабних штурмів.

"Загалом бойова робота липня демонструє чітку динаміку: перетворення виснажливої тактики ворога на постійні втрати його живої сили та забезпечення. Стримуючи натиск, Сили оборони системно знекровлюють тили та логістичні артерії противника, що створює міцне підґрунтя для зниження його наступального потенціалу надалі", – наголосили в УОС.